Жителям Подмосковья напомнили, как оформить лицензию на пользование участками недр, содержащими подземные воды

Жителям Подмосковья напомнили о порядке оформления лицензии на пользование участками недр с подземными водами. Как сообщили в пресс‐службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, подать заявление можно онлайн — через региональный портал госуслуг. С начала года услугой воспользовались около 500 раз.

Лицензия необходима для бурения новых скважин и добычи подземных вод из уже существующих. Документ подтверждает право на использование участка недр в установленных границах и выдается юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Чтобы получить услугу, нужно зайти в раздел «Бизнесу» → «Экология» → «Недра» и заполнить онлайн‐форму, приложив все необходимые документы. Стоимость оформления лицензии составляет 7,5 тыс. руб.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.