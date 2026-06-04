Тяжелоатлет из Подмосковья завоевал три золотые награды на первенстве России

Подмосковный тяжелоатлет Даниил Петров (СШОР по летним видам спорта, Богородский г.о., п. Зеленый) завоевал три золотые медали на первенстве России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок 15-23 лет. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Он выступил в весовой категории до 67 кг среди юниоров и получил три награды с результатом рывок – 116 кг, толчок – 155 кг и 271 кг в сумме двоеборья. На втором месте оказался спортсмен из Оренбургской области, на третьем - из Чеченской Республики.

С оревнования проходят в спортивно-оздоровительном комплексе «Зенит» имени Юрия Морозова в Ноябрьске с 1 по 7 июня, участниками стали 211 спортсменов из 41 региона страны. Турнир проводят в рамках государственной программы «Спорт России», победители получат право выступить на молодежном чемпионате Европы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.