ОЭЗ «Максимиха» развивает технологичный подход к планированию транспортной инфраструктуры

Особая экономическая зона «Максимиха», расположенная в городском округе Домодедово, делает ставку на высокотехнологичное планирование транспортной инфраструктуры. Управляющая компания ОЭЗ совместно с центром компетенций реализовала проект по созданию цифровой модели логистических потоков и работы транспортных узлов на территории площадки. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Специалисты использовали отечественную платформу для детального моделирования транспортных потоков. Они проанализировали текущую ситуацию на территории ОЭЗ, разработали микромодели и создали «цифровые двойники» транспортных узлов. Такой подход позволил не просто зафиксировать текущее состояние транспортной сети, а спрогнозировать ее развитие на несколько лет вперед. Благодаря этому удалось заранее выявить участки, где потенциально может возникнуть эффект «бутылочного горлышка».

На основе полученных данных эксперты SIMETRA подготовили комплекс мер для повышения устойчивости транспортной системы. Среди предложенных решений — корректировка режимов светофорного регулирования и ряд инфраструктурных изменений. Их внедрение поможет существенно снизить риски заторов, простоев и перегрузки как внутренней дорожной сети ОЭЗ, так и прилегающих трасс.

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