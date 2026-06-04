В Чехове запустят комплекс по производству картонной упаковки

В Чехове готовят к запуску новый комплекс по производству картонной упаковки с инвестициями в 150 млн рублей, там будут выпускать до 3 тыс. тонн картонных втулок и до 1 млн картонных банок в год. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Площадь здания составила более 5,9 тыс. кв. м, в не будут осуществлять полный цикл выпуска продукции: от хранения сырья и печати до изготовления упаковки и отгрузки заказчикам. В состав комплекса войдут втулочный и тубусный цеха, участок печати, склады сырья и готовой продукции, а также административно-бытовые помещения.

После запуска производства в округе создадут 40 рабочих мест. Инспекторы ведомства провели итоговую проверку объекта и выдали заключение о соответствии проекту, вскоре предприятие введут в эксплуатацию.

Застройщиком выступает компания «Инвест Ресурс», проект сопровождает Центр содействия строительству Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.