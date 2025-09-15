«Эмми-2025» переписали историю: фавориты рухнули, а подросток Оуэн Купер забрал главную награду

National Academy of Television Arts and Sciences
Фото: [National Academy of Television Arts and Sciences]

В Лос-Анджелесе состоялась 77-я церемония вручения «Эмми» — главной премии американского телевидения. Ведущим мероприятия стал стендап-комик Нейт Баргатзе, и шоу запомнилось не только громкими победами, но и несколькими историческими рекордами. Итоги мероприятия — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Лидеры по номинациям

Еще до церемонии стало ясно: конкуренция будет бескомпромиссной. Абсолютным фаворитом по числу заявок оказался сериал «Разделение» (Apple TV+) — 27 номинаций. На втором месте — криминальная драма «Пингвин» (HBO) с 24. По 23 номинации получили производственная комедия «Киностудия» (Apple TV+) и хитовая антология «Белый лотос» (HBO).

киностудия Apple Studios
Фото: [киностудия Apple Studios]

Платформа HBO и ее проекты в целом вновь стали лидерами по количеству заявок, укрепив статус главного игрока на американском телерынке.

Триумфаторы вечера

Лучшая комедия — «Киностудия»

Проект Apple TV+ о закулисье Голливуда стал главным победителем вечера в комедийном блоке. Сериал выиграл 13 наград, установив рекорд по числу побед для комедийного шоу за один сезон. Среди них — приз за лучший комедийный сериал, сценарий, режиссуру и исполнение главной роли (Сет Роген).

Лучшая драма — «Больница Питт»

Медицинская драма HBO неожиданно взяла верх в главной категории «Лучший драматический сериал». Победа стала символической: последний раз медицинский сериал получал высшую награду три десятилетия назад, когда триумф праздновала «Скорая помощь».

киностудия John Wells Productions
Фото: [киностудия John Wells Productions]

Лучший мини-сериал — «Переходный возраст»

Социальная драма Netflix «Переходный возраст» стала лидером в категории мини-сериалов. Проект получил сразу несколько ключевых наград: лучший мини-сериал, режиссуру, сценарий, а также призы актерам Стивену Грэму и юному Оуэну Куперу.

Актерские награды и исторические победы

  • Ноа Уайли («Больница Питт») впервые в карьере выиграл Эмми как лучший актер в драматическом сериале;
  • Бритт Лоуэр («Разделение») стала лучшей драматической актрисой;
  • Трамелл Тиллман («Разделение») вошел в историю как первый темнокожий актер, удостоенный статуэтки за мужскую роль второго плана в драме;
  • Кэтрин Ланаса («Больница Питт») неожиданно победила в категории «лучшая актриса второго плана» в драме, обойдя фаворитов из «Белого лотоса»;
  • В комедии блеснул Сет Роген («Киностудия»), выиграв награду как лучший актер;
  • Джин Смарт в четвертый раз получила Эмми за главную женскую роль в «Хитростях», а ее коллега Ханна Эйнбиндер — за роль второго плана;
  • Прорывом стала победа Джеффа Хиллера («Кто-то где-то») как лучшего актера второго плана в комедии;
  • В категории мини-сериалов главную мужскую награду получил Стивен Грэм («Переходный возраст»), а женскую — Кристин Милиоти («Пингвин»);
  • 15-летний Оуэн Купер («Переходный возраст») стал самым молодым мужчиной-победителем в актерской категории за всю историю Эмми.
киностудия Warp Films
Фото: [киностудия Warp Films]
  • Теодор Шапиро отмечен за лучшую музыкальную композицию к сериалу («Разделение»);
  • Кендрик Ламар получил второй Эмми за музыкальное оформление шоу Super Bowl LIX Halftime Show.

