«Эмми-2025» переписали историю: фавориты рухнули, а подросток Оуэн Купер забрал главную награду

В Лос-Анджелесе состоялась 77-я церемония вручения «Эмми» — главной премии американского телевидения. Ведущим мероприятия стал стендап-комик Нейт Баргатзе, и шоу запомнилось не только громкими победами, но и несколькими историческими рекордами. Итоги мероприятия — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Лидеры по номинациям

Еще до церемонии стало ясно: конкуренция будет бескомпромиссной. Абсолютным фаворитом по числу заявок оказался сериал «Разделение» (Apple TV+) — 27 номинаций. На втором месте — криминальная драма «Пингвин» (HBO) с 24. По 23 номинации получили производственная комедия «Киностудия» (Apple TV+) и хитовая антология «Белый лотос» (HBO).

Фото: [ киностудия Apple Studios ]

Платформа HBO и ее проекты в целом вновь стали лидерами по количеству заявок, укрепив статус главного игрока на американском телерынке.

Триумфаторы вечера

Лучшая комедия — «Киностудия»

Проект Apple TV+ о закулисье Голливуда стал главным победителем вечера в комедийном блоке. Сериал выиграл 13 наград, установив рекорд по числу побед для комедийного шоу за один сезон. Среди них — приз за лучший комедийный сериал, сценарий, режиссуру и исполнение главной роли (Сет Роген).

Лучшая драма — «Больница Питт»

Медицинская драма HBO неожиданно взяла верх в главной категории «Лучший драматический сериал». Победа стала символической: последний раз медицинский сериал получал высшую награду три десятилетия назад, когда триумф праздновала «Скорая помощь».

Фото: [ киностудия John Wells Productions ]

Лучший мини-сериал — «Переходный возраст»

Социальная драма Netflix «Переходный возраст» стала лидером в категории мини-сериалов. Проект получил сразу несколько ключевых наград: лучший мини-сериал, режиссуру, сценарий, а также призы актерам Стивену Грэму и юному Оуэну Куперу.

Актерские награды и исторические победы

Ноа Уайли («Больница Питт») впервые в карьере выиграл Эмми как лучший актер в драматическом сериале;

Бритт Лоуэр («Разделение») стала лучшей драматической актрисой;

Трамелл Тиллман («Разделение») вошел в историю как первый темнокожий актер, удостоенный статуэтки за мужскую роль второго плана в драме;

Кэтрин Ланаса («Больница Питт») неожиданно победила в категории «лучшая актриса второго плана» в драме, обойдя фаворитов из «Белого лотоса»;

В комедии блеснул Сет Роген («Киностудия»), выиграв награду как лучший актер;

Джин Смарт в четвертый раз получила Эмми за главную женскую роль в «Хитростях», а ее коллега Ханна Эйнбиндер — за роль второго плана;

Прорывом стала победа Джеффа Хиллера («Кто-то где-то») как лучшего актера второго плана в комедии;

В категории мини-сериалов главную мужскую награду получил Стивен Грэм («Переходный возраст»), а женскую — Кристин Милиоти («Пингвин»);

15-летний Оуэн Купер («Переходный возраст») стал самым молодым мужчиной-победителем в актерской категории за всю историю Эмми.

Фото: [ киностудия Warp Films ]

Теодор Шапиро отмечен за лучшую музыкальную композицию к сериалу («Разделение»);

Кендрик Ламар получил второй Эмми за музыкальное оформление шоу Super Bowl LIX Halftime Show.

