Счастливому браку — быть: стало известно, когда женится Тимур Батрутдинов

Главному холостяку страны Тимуру Батрутдинову 11 февраля исполнилось 47 лет. Несмотря на столь серьезную цифру и несколько реалити-шоу по поиску спутницы жизни, комик ни разу не был женат. Суждено ли Тимуру все же женится и когда это может произойти, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала таролог Майя Королева.

Эксперт отметила, что брак в жизни Тимура не просто случиться, а случиться в ближайшем будущем.

«Карты говорят о том, что это событие произойдет в ближайшие два года. Однако есть несколько задерживающих или усложняющих ситуацию факторов. Во-первых, существует внутренняя борьба между желанием стабильности и боязнью потерять свободу. Во-вторых, идеализированный образ партнерши, созданный в голове Тимура, может препятствовать принятию реального человека со своими недостатками», — пояснила эзотерик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Карта Императрицы, продолжила эксперт, намекает на потенциальную партнершу — женщину с сильным характером, возможно, успешную в своей карьере и умеющую создавать уют.

«Но важно, чтобы Тимур позволил ей проявить свою силу, не опасаясь доминирования. Карты советуют ему быть более открытым и восприимчивым, довериться своим чувствам, а не рациональному анализу. Если он отпустит страхи и позволит себе быть уязвимым, то шанс на счастливый брак в ближайшем будущем весьма велик. Ключевым моментом является готовность к компромиссам и принятию реального человека, а не проекции идеала», — заключила таролог.

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