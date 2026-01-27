Эпидсезон в разгаре: что нужно знать жителям Димитровграда об опасной «мышиной лихорадке»

В Димитровграде Ульяновской области сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация по геморрагической лихорадке с почечным синдромом (ГЛПС). По данным Межрегионального управления № 172 ФМБА России, только за последнюю неделю, с 19 по 25 января, врачи зафиксировали 12 новых случаев заражения.

С начала эпидсезона, который традиционно стартует в октябре, общее число заболевших «мышиной лихорадкой» в городе достигло 228 человек. Показатель заболеваемости является высоким и составляет 19,8 случая на 10 тысяч жителей.

Особую тревогу медиков вызывает возрастная статистика. Среди пострадавших есть несовершеннолетние: зарегистрирован один случай у ребенка 3–6 лет, шесть случаев у детей от 7 до 14 лет и два случая среди подростков. Это подтверждает, что болезнь не щадит никого и представляет опасность для всех возрастных групп.

ГЛПС, известная в народе как «мышиная лихорадка», — это острое вирусное заболевание, поражающее сосуды и почки. Вирус передается человеку преимущественно воздушно-пылевым путем при вдыхании пыли, загрязненной выделениями инфицированных грызунов (рыжих полевок). Основные меры профилактики — борьба с грызунами и соблюдение правил гигиены при работе или отдыхе на природе, в садах и гаражах.

