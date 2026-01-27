Роспотребнадзор предупреждает о росте завозных паразитарных болезней в Новосибирской области

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области зафиксировало рост заболеваемости паразитарными инфекциями на территории региона. По данным ведомства, одним из источников распространения болезней стали трудовые мигранты, прибывающие в том числе из стран Восточной Азии.

Специалисты отмечают, что мигранты могут быть переносчиками гельминтозов — таких заболеваний, как аскаридоз, трихоцефалез, описторхоз и клонорхоз. Особую обеспокоенность вызывает описторхоз, так как в Западной Сибири, в Обь-Иртышском бассейне, расположен крупнейший в мире природный очаг этой болезни. По оценкам, в России им заражены около 1,2 миллиона человек.

Для минимизации рисков Роспотребнадзор настоятельно рекомендует проводить обязательное обследование всех прибывающих трудовых мигрантов на паразитарные болезни. Эта мера особенно важна для тех, кто планирует работать в сфере общественного питания и торговли пищевыми продуктами, чтобы предотвратить возможное распространение инфекций среди местного населения.

