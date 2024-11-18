Эрдоган хочет предложить свой план по Украине, но у него нет шансов: на каких условиях возможен мир

«У нас достаточно простая ситуация: мы хотим, чтобы с нашей бывшей территории не исходила угроза, поэтому там априори не должно быть НАТО и враждебного режима. Пока эти 2 параметра не будут выполнены, спецоперация будет продолжаться. То, что планы разного рода предлагаются, это хорошо. Но пока они не показывают такой степени вменяемости, чтобы к ним можно было прислушиваться», — заключил эксперт.