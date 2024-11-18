Эрдоган хочет предложить свой план по Украине, но у него нет шансов: на каких условиях возможен мир
Политолог Аграновский: у плана Эрдогана по украинскому конфликту нет шансов
Фото: [kremlin.ru]
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган показывает глубокое непонимание сути конфликта и целей специальной военной операции, поэтому у его плана по урегулированию конфликта на Украине нет ни малейшего шанса на реализацию, заявил политолог Дмитрий Аграновский интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
На саммите G20 Эрдоган собирается представить предложение по заморозке украинского конфликта по линии фронта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара не обсуждали турецкий сценарий по Украине. По словам Аграновского, в настоящее время ни один из предложенных «мирных планов», даже дружественными для России странами, не имеет шанса на реализацию. Все инициативы основаны на главенстве НАТО и Запада в мире, но это уже нет так — западоцентричная модель рухнула, считает политолог.
«У нас достаточно простая ситуация: мы хотим, чтобы с нашей бывшей территории не исходила угроза, поэтому там априори не должно быть НАТО и враждебного режима. Пока эти 2 параметра не будут выполнены, спецоперация будет продолжаться. То, что планы разного рода предлагаются, это хорошо. Но пока они не показывают такой степени вменяемости, чтобы к ним можно было прислушиваться», — заключил эксперт.
Ранее Вашингтон разрешил Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по России.