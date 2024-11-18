Удары натовским оружием вглубь РФ не скажутся на наступлении российской армии в зоне СВО, считает военный эксперт Михаил Поликарпов. В разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» он обозначил решение Вашингтона политическим — допустить эскалацию конфликта, чтобы испортить жизнь избранному президенту США Дональду Трампу.

Действующий президент Штатов Джо Байден разрешил Киеву наносить удары дальнобойными ракетами ATACMS по России, сообщила газета The New York Times (NYT). Лидер Незалежной Владимир Зеленский, комментируя публикации в американских СМИ, отметил, что «такие вещи не анонсируют». Официального подтверждения информации со стороны Белого дома еще не было. Военный эксперт Михаил Поликарпов пока что не считает правильным утверждать, что подобное решение было принято.

По его словам, в настоящее время у Украины нет большого количества дальнобойных ракет. По разным оценкам, порядка 30 единиц — около 3 атак. До инаугурации Трампа (20 января) НАТО еще может поставить вооружение Киеву, градус эскалации конфликта в таком случае повысится, но не принципиально, считает эксперт. Москва же ужесточит свою позицию на возможных переговорах.

«В военном плане сильно ничего не грозит. Ранее такие же удары наносились по Луганску, Бердянску, Крыму. Мы научились с этим работать — прикрыли нужные объекты ПВО, научились сбивать эти ракеты достаточно эффективно. Теперь главное, чтобы наши не проспали удары, которые будут идти по Курской или Орловской областям, если они действительно будут идти», — отметил Михаил Поликарпов.

Он добавил, что удары ракетами ATACMS с максимальным радиусом действия 300 км могут также затронуть Брянскую и Смоленскую области.

«В чем план? Если мы нанесем удары по НАТО в ответ на это, то у НАТО будет повод открыто вмешаться. Это долгоиграющий вариант, только он может изменить ход событий, если туда прибудет большой натовский контингент. Рискнет ли НАТО пойти на такой шаг? У меня есть большая неуверенность в этом», — заключил военный эксперт.

Ранее европейские политики начали открыто говорить о заинтересованности НАТО в украинском ядерном проекте.