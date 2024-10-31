Эротические сны — это нормально: выяснилось, чего вам может не хватать в реальности

Эротические сны не являются изменой, их появление — норма, заявила психолог Адиля Бурова в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня». Эксперт назвала причины, по которым приходят подобные сновидения.

По ее словам, эротические сны при постоянном партнере могут говорить о наличии сексуальных фантазий, которые невозможно удовлетворить в этих отношениях. Таким образом они находят выход через сновидения. Психолог посоветовала обратить внимание на то, чем сон отличается от близости с партнером в реальной жизни. Также возможными причинами эротических снов Бурова назвала:

подавление потребности физиологической близости — желание восполняется через сны;

подавление сексуальных фантазий;

эротические сны могут отражать скрытые потребности, возможно, во власти, уважении и т.д.;

гормональные сбои, например, во время полового созревания или беременности;

наличие тревоги и стресса — эротические сны приносят расслабление в таком случае.

«У людей часто бывают порывы, которые не находят выход в реальной жизни, поэтому нет ничего удивительного в том, что они его находят через сны», — заключила психолог.

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