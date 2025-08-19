«ЕС готов полностью лечь под Америку»: почему слова Запада о мире ничего не стоят — что показали переговоры в Вашингтоне

Видимый успех встречи в Белом доме, о котором писали западные СМИ, породил в сознании европейцев мысль, что Запад и Украина готовы прийти к миру. Однако говорить об этом рано, настоящий умысел Европы — втянуть США глубже в конфликт. Как заявил политолог Сергей Маркелов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», на данный момент конец спецоперации на Украине еще не близок, хотя вопросы в этом направлении уже начали обсуждаться, при этом реальным решением займется вовсе не Евросоюз.

Целью европейцев в Вашингтоне было добиться публичного обещания президента США Дональда Трампа не выходить из конфликта. И формально у них это получилось, считает политолог.

«У европейских лидеров и у Зеленского была бы точно огромная политическая паника, если бы Трамп в каком-то виде не подтвердил возможное участие в дальнейшем конфликте», — пояснил эксперт.

Участие США предполагает даже невыгодные для Евросоюза и Украины сделки по покупке оружия, о чем Трамп говорил 18 августа в рамках переговоров. Кроме того, стороны договорились и о проведении переговоров между Путиным и Зеленским, отметил специалист. В частности, президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу TF1 назвал Женеву в качестве возможного места двусторонней встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским.

«Следующий момент — они формально звонком Трампа якобы договорились о двусторонней встрече Путина с Зеленским, потом о трехсторонней с Трампом. Пока у меня вызывает это огромный вопрос, поскольку Путин категорически не признает легитимность президента Украины. А мы видим, что один из тайных умыслов западных политиков было то, чтобы продавить легитимность Зеленского», — выразил мнение политолог.

После переговоров помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Путин и Трамп по телефону обсудили идею возможного повышения уровня представительства на прямых переговорах России и Украины. Как отметил эксперт Маркелов, это наиболее правильное представление о переговорах между сторонами.

«Я думаю, что будет повышение статуса переговорных делегаций Украины и РФ. Никакой встречи Зеленского с Путиным не будет. Единственный вариант первой встречи только в присутствии Трампа. Когда будет два против одного: Трамп с Путиным на одной стороне, а Зеленский — на другой», — заявил специалист.

Фото: [ официальный сайт президента РФ ]

При этом сам конфликт продолжится, несмотря на попытки договориться, заверил эксперт.

«Мы видим бомбежки, все как было, так все и идет. Главное это то, что происходит на земле. А на земле происходит по-прежнему сражение», — напомнил Маркелов.

Вчерашнее мероприятие, отметил политолог, показывает лишь одно — желание Евросоюза втягивать США в конфликт.

«Евросоюз готов полностью лечь под американцев, они абсолютно не понимают, что делать, если в процессе не будет США. В эту ночь очередная часть масок сброшена, и все понимают, кто и что может в этом конфликте, а кто не может. И все говорили косвенно или прямо о Путине. В рамках этих ночных переговоров были физические участники и виртуальные, которые были главнее, чем физические. Мы понимаем, за столом незримо, виртуально сидел Владимир Владимирович Путин. Путин был везде. Это лишнее доказательство, что нет у них никакого проекта пока. Они не верят в те слова, которые говорят», — заявил он.

У Европы с Украиной остается вера только на поддержку американцев, пояснил эксперт.

«Маски сбрасываются, и постепенно будет понятно, кто реально готов разруливать этот конфликт. Точно не Евросоюз и Зеленский. Я уверен, что конфликт будут разрешать Трамп, Путин, и Си Цзиньпин после сентября. Китай вольно-невольно вылезет на арену для реального миротворческого пути», — заключил Маркелов.

Ранее стало известно, что трехсторонние переговоры Путина, Трампа и Зеленского пройдут в ОАЭ.