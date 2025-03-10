«Еще не время»: автоэксперт предупредил водителей Подмосковья, желающих поменять зимнюю резину на летнюю

Зима в Подмосковье в этом году была аномально теплой, а весна, кажется, придет намного раньше положенного срока. В связи с этим многие автомобилисты уже задумываются о смене зимней резины на летнюю, но стоит ли спешить, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал специалист по обслуживанию и ремонту автомобилей Руслан Кирьянов.

Эксперт отметил, что срок замены зимних колес на летние зависит не только от погодных условий, но и от места жительства водителя.

«В городах по большей части мы уже можем видеть асфальт, но в деревнях или регионе, например, местами еще может лежать снег. Кроме того, несмотря на потепление, сейчас в Подмосковье по утрам все еще подмораживает и где-то может образовываться лед. Поэтому сейчас этого делать не стоит, лучше еще подождать», — пояснил специалист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Если температура воздуха на улице стабильно держится на отметке не менее +5 градусов, а на дорогах нет снега и льда, резину можно менять.

«Конкретных сроков для этого нет, но ориентировочно шины меняют в период с апреля по май. В такие переходные месяцы можно ездить на любых шинах, в зависимости от погоды. Если уже тепло и сухо — вполне можно менять. Но желательно посмотреть прогноз погоды на месяц или несколько недель вперед, чтобы знать, не будет ли резкого похолодания», — заключил Кирьянов.

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