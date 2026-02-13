Еще не время: экономисты советуют не снимать деньги со вкладов на фоне снижения ключевой ставки до 15,5%

Центральный банк РФ снизил ключевую ставку с 16 до 15,5% годовых. При этом резерв для дальнейшего понижения ставки рефинансирования еще есть, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех, член Общественного совета при Минобрнауки России Инна Литвиненко.

Эксперт посоветовала не спешить снимать деньги со вкладов, открытых по старым процентным ставкам, а подождать, когда они принесут доход.

«Крупные покупки, такие как автомобили, тоже совершать преждевременно — их стоимость в последнее время сильно выросла из-за утильсбора. Другое дело, если есть возможность купить авто по условиям 2025 года», — пояснила экономист.

По оценке Литвиненко, актуальная ставка Банка России имеет потенциал для дальнейшего снижения в рамках стимулирования экономики.

«За 2025 год экономика РФ выросла всего на 1%. Если нам нужно, чтобы она выросла на 2-3%, то следует простимулировать крупные предприятия снижением банковских ставок до 14-15%, которые уже по силам бизнесу. Соответственно, ключевая ставка, скорее всего, может упасть еще несколько раз на 0.5 п.п.», — добавила эксперт.

