«Оказались» в санкционных списках: как Apple нарушает собственные правила, блокируя россиян

Требование компании Apple нарушает законодательство РФ в части запрета на хранение персональных данных зарубежом. Отправлять сканы паспорта может быть опасно, они могут попасть мошенникам, рассказал интернет-изданию «Подмосковью сегодня» эксперт в мобильной сфере и шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн.

Компания Apple с начала февраля начала блокировать аккаунты обычных россиян, чьи имена совпадают с ФИО тех, кто находится в санкционных списках США. У однофамильцев блокируется часть функций телефона, а в профиле висит требование прислать для подтверждения своей личности скан паспорта.

Как обсуждают пользователи iPhone на форумах в Сети, у некоторых людей телефоны продолжают работать, несмотря на назойливое напоминание Apple. Кто-то решает проблему тем, что меняет учетную запись на телефоне. По словам одного из пользователей, его телефон был заблокирован, когда он не смог выйти из своей учетной записи. Несколько человек все-таки отправили сканы своих документов и получили оповещение о полной разблокировке аккаунта Apple.

«Конечно, это нарушает требование российского законодательства, которое с 2025 года прямо запрещает хранить персональные данные россиян зарубежом. Это нарушает и пользовательское соглашение самой Apple, они не имеют права блокировать смартфон», — пояснил «Подмосковью сегодня» Леонтий Букштейн.

Также он обратил внимание на то, что мошенники могут воспользоваться ситуацией и выдавать себя за американскую корпорацию, чтобы получить персональные данные.

«Кто будет уверен, что это пишет сама Apple или мошенники? Я бы не советовал, что-либо в такой ситуации отправлять», — пояснил Букштейн.

Ранее синоптики пообещали потепление до +3 градусов в Подмосковье на выходных.