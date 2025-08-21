Еще одна смерть: мужчина скончался на борту «Уральских авиалиний» — это не первый случай

Во время рейса по маршруту Москва — Сочи, который выполняла авиакомпания «Уральские авиалинии», скончался один из пассажиров, сообщает телеграм-канал SHOT. Это уже не первая смерть пассажира на борту перевозчика, подробнее об этом и других случаях — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Сообщается, что 56-летний мужчина внезапно почувствовал себя плохо и потерял сознание, когда самолет находился на высоте свыше 10 километров. Экипаж принял решение о срочной посадке в аэропорту Минеральных Вод, где самолет уже ожидала бригада скорой помощи. Однако прибывшие медики не смогли оказать необходимую помощь и лишь констатировали смерть пассажира.

Случаи гибели пассажиров на борту самолетов — редкость. Зачастую, жертвами становятся люди, имеющие продолжительные болезни, особенно проблемы с сердцем. Однако для «Уральских авиалиний» этот случай стал далеко не первым.

В 2014 году ночь с 4 на 5 декабря, один из пассажиров перевозчика умер во время ночного рейса, следовавшего из Хургады в Калининград. Причиной смерти стали проблемы с сердцем. Примечательно, что в этот же день священнослужителям было отказано в проносе иконы Сергия Радонежского на борт этого же самолета. Причиной отказа стало недовольство пассажира бизнес-класса, который не хотел лететь «рядом с большим ящиком».

Еще один случай смерти произошел в апреле 2015 года. Тогда скончался пассажир, боровшийся с раком. Мужчине стало плохо на борту самолета, летевшего из Москвы в Нальчик. Один из наиболее недавних инцидентов произошел на рейсе «Уральских авиалиний» 1 июня 2023 года. За 25 минут до приземления на борту умерла 45-летняя женщина. Самолет выполнял рейс из Сочи.

Ранее стало известно о других ЧП, которые происходили с «Уральскими авиалиниями» за последние годы.