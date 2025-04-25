В России увидели угрозу ядерной войны между Индией и Пакистаном

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко оценил риски начала крупномасштабного военного конфликта между армиями Индии и Пакистана. Своим мнением эксперт поделился в беседе с РИА Новости.

Собеседник федерального агентства не исключил, что ситуация с Индией и Пакистаном после теракта может пойти по самому опасному варианту. По его словам, это когда обе стороны становятся бескомпромиссными.

«Обе страны являются обладателями ядерного оружия и средств его доставки. Поэтому масштабный военный конфликт чреват возможностью непредсказуемых эксцессов, в том числе и с возможностью задействования в случае масштабирования ядерных возможностей одной либо другой стороны или взаимно друг друга», — заявил Коротченко.

Коротченко подчеркнул, что такие обострения важно решать с участием третьих стран, без лишних эмоций и в рамках международного права. По словам журналиста, регион взрывоопасный, и шансы на полноценные столкновения остаются высокими. Однако пока есть надежда, что стороны пойдут дипломатическим путем.

Напомним, что на днях в Джамму и Кашмире на севере Индии произошел теракт с 26 погибшими. Индия установила пакистанский след, обвинив страну в нарушении мира. Индийские власти выслали послов Пакистана, закрыли транзитный пункт Аттари и потребовали граждан из страны-соседки покинуть страну до 1 мая, если они пересекали этот КПП. Также ввели жесткие меры по визам: у пакистанцев в Индии они аннулируются с 27 апреля.

Ранее сообщалось, что политолог Строкань оценил вероятность начала войны между Индией и Пакистаном.