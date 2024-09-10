Есть ли опасность для РФ: врач рассказал о симптомах болотного вируса из Китая

Роспотребнадзор сообщил, что в России не зафиксирована циркуляция ортонайровируса, выявленного в Китае. Заболевания было обнаружено у 17 человек и некоторых видов клещей и животных. Заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как себя проявляет ортонайровирус и что нужно знать, чтобы не заболеть.

По словам специалиста, вирус достаточно новый и был открыт в Китае в 2019 году.

«Это так называемый «болотный вирус». Он преобладает в болотистых местностях и передают его комары. Заболевания возникают и у животных, и у человека. Протекает оно в виде повышения температуры, интоксикации, ломоты в теле», — пояснил врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

На данный момент в России заболевание не зарегистрировано, но с учетом активных туристических поездок в Китай, занос заболевания не исключен — отметил главврач.

«Роспотребнадзор запросил данные об этом заболевании у китайских коллег. Все рейсы, которые прилетают из Китая, теперь под особым контролем. Поэтому я думаю, что ситуацию мониторят, но инфекционные больницы при необходимости готовы к принятию и лечения этих пациентов», — заключил Осипов.

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