Эстония повышает ставки против РФ: чем закончится опасная игра у российских границ

Эстония действует агрессивно в отношении РФ, однако воевать с ней нет смысла. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Георгий Федоров.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что Эстонии стоит помнить, что участившиеся провокации на границе с Россией и угрозы организовать блокаду в Балтийском море могут привести к повторению судьбы Украины. Политолог Федоров заверил, что РФ не начнет военный конфликт с одной из стран Балтии.

«Мы уже находимся в состоянии перманентного конфликта со странами Балтии за их русофобскую, дискриминационную и расистскую политику. Но я думаю, что Российской Федерации не нужно военной силой идти на Прибалтику, потому что она не интересна с точки зрения ее веса внутри Европы и ее стратегического положения», — пояснил эксперт.

По мнению специалиста, Эстония осознает этот факт, по этой причине пытается все время провоцировать Россию, чтобы на Таллин обратили внимание.

«Она, как мелкий хулиган, за которым стоит большая братва. Он сначала начинает провоцировать другого гиганта для того, чтобы коллектив присоединился к драке, если вдруг мелкий хулиган получит ответ. Но при это я думаю, что судьба Украины с точки зрения военного конфликта Эстонию не ждет», — заключил Федоров.

Ранее стало известно, чего ждать от переговоров РФ и Украины в феврале.