Содержание распределительной газопроводной сети Эстонии, большая часть которой была построена около полувека назад, потребует от страны значительных финансовых вливаний. По оценкам национального оператора газотранспортной системы Elering, только на ближайшую пятилетку для поддержания объектов в рабочем состоянии потребуется около €40 млн.

Как сообщил телеканал ETV+, основное бремя этих затрат ляжет на конечных потребителей. Источником финансирования масштабных работ станут средства, заложенные в сетевые тарифы.

В Elering пояснили, что газопроводы, сооруженные десятилетия назад, нуждаются в регулярном и дорогостоящем обслуживании для того, чтобы гарантировать их дальнейшую безопасную эксплуатацию в течение следующих 20–30 лет.

Параллельно с ремонтом существующей инфраструктуры в Эстонии разрабатываются планы по строительству новых газовых электростанций. Эти объекты призваны стать заменой действующим мощностям, работающим на сланцевой нефти, что является частью стратегии по изменению энергобаланса страны.

Ранее в МИД РФ рассказали о притеснении русского языка в Латвии, Литве и Эстонии.