В Министерстве иностранных дел России заявили о систематическом «лингвоциде» — языковом геноциде — в отношении русскоязычного населения в странах Прибалтики. Ведомство обвинило власти Латвии, Литвы и Эстонии в расчеловечивание меньшинств и создании атмосферы ненависти. Об этом сообщает телеграм-канал «МИД России».

В МИД РФ назвали политику прибалтийских республик целенаправленным уничтожением русского языка и культуры. По словам дипломатов, местные элиты проводят агрессивную националистическую линию, напоминающую практики Третьего рейха. Ярким примером стала недавняя депортация из Латвии сотен россиян, не прошедших языковой «фильтрации».

Ведомство подчеркнуло, что дискриминация носит многолетний характер. Русскоязычные дети сталкиваются с травлей в школах, а пенсионеры лишаются переводов из России из-за намеренной блокировки выплат. При этом официальные СМИ стран Балтии, по данным МИД, формируют искаженную картину происходящего, замалчивая реальные факты нарушений и создавая удобный для Брюсселя медийный фасад.

Ранее сообщалось о том, что в Латвии задержали депутата, защитившего русский язык.