Эти ошибки совершают все: что необходимо проверить дома перед отпуском, чтобы точно улететь за границу

Отпуск — долгожданный период, к которому многие готовятся заранее. Однако мало купить идеальный купальник, по-настоящему испортить отдых может ошибка в документах или авиабилетах. Руководитель пользовательских продуктов Яндекс Путешествий Михаил Островерхий на основе частых ошибок туристов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что необходимо проверять перед поездкой, чтобы точно оказаться в другой стране и отдохнуть без проблем.

Верный способ испортить отпуск

Подготовка к путешествию начинается на этапе выбора направления, при котором необходимо обратить внимание на сезонность и климатические условия, а не только популярность курорта. Обязательный этап — посмотреть погоду на месяц, в который планируется поездка.

«Например, в ОАЭ лучше отправляться в период с ноября по март, когда температура воздуха опускается ниже 40 градусов: так в путешествие можно будет включить не только пляжный отдых, но и осмотр достопримечательностей. Планируя поездку в Юго-Восточную Азию, необходимо учитывать сезон дождей. В большинстве стран региона он длится с мая по октябрь», — пояснил Островерхий.

Маршрут также лучше составлять заранее, опираясь не только на красивые фото, но и на актуальные данные: режим работы объектов, необходимость предварительной записи, ограничения по доступу и возможные реставрации. Это касается и природных локаций — тропы, пляжи и заповедники нередко закрывают в отдельные сезоны или при неблагоприятной погоде.

Чтобы не испортить себе отпуск, стоит учесть культурные особенности выбранного региона, в частности правила посещения религиозных мест, подчеркнул эксперт.

«В мечети входят без обуви, в закрытой одежде, женщинам требуется покрыть голову; в буддийских и индуистских храмах не принято поворачиваться к святыне спиной, могут действовать ограничения на фото- и видеосъемку», — сообщил он.

Несоблюдение основных требований к внешнему виду и правил поведения в стране могут повлечь за собой серьезные проблемы — вплоть до штрафов и задержаний. Так, на курортах Турции на побережье можно носить открытую летнюю одежду, но в центральных городах стоит выбирать более закрытые образы. В ОАЭ есть свод законов о поведении в общественных местах, нарушение которых ведет к штрафам и другим последствиям, подчеркнул Островерхий.

С этой ошибкой в паспорте могут не выпустить

Одна из самых частых ошибок при планировании отдыха — просроченный заграничный паспорт. Перед путешествием нужно проверить не только срок действия документа, но и необходимый люфт для поездки в ту или иную страну.

«Например, в Турцию не допускается въезд с загранпаспортом, срок которого истекает через 120 дней. А для поездки в Японию остаточный срок действия документа должен составлять не менее 6 месяцев на момент предполагаемого въезда в страну», — объяснил Островерхий.

Серьезные проблемы могут создать и ошибки в данных загранпаспорта. Если документ новый, информацию в нем важно проверять сразу при выдаче: ФИО, пол, дата рождения. Даже одна ошибка в цифре или имени может негативно повлиять на въезд в страну.

«Также стоит внимательно относится к внесению данных при оформлении авиабилетов. Сейчас некоторые авиакомпании, например, «Аэрофлот», S7 и «Победа» разрешили путешественникам править имя и фамилию в билете, но на определенных условиях, которые также лучше изучить заранее на официальных ресурсах авиаперевозчиков», — добавил эксперт.

При самостоятельном планировании отпуска — не через туроператора — стоит внимательно ознакомиться с перечнем документов, необходимых для поездки за границу, в их числе виза и страховка. Официальную информацию лучше проверять на сайтах посольства или консульства этой страны в России, отметил Островерхий. Можно обратиться за помощью в визовые центры — аккредитованные консульством или посольством частные компании, которые принимают и проверяют документы для получения визы.

Проверить, действует ли с выбранной страной безвизовый режим и на каких условиях (срок пребывания, цель поездки, нужна ли регистрация по месту проживания), нужно еще перед покупкой билетов. Например, с 15 сентября Китай на год запустил в тестовом режиме безвизовый въезд для россиян на срок до 30 дней, напомнил специалист.

«Среди стран СНГ для граждан РФ без виз открыт въезд, например, в Армению (до 180 дней в году), Казахстан (не более 90 дней в каждый 180-дневный период), Кыргызстан (без визы; без регистрации — 30 дней, суммарно до 90 дней за 180 дней), Азербайджан (до 90 дней в календарном году) и Таджикистан (без визы до 90 дней; без регистрации — 10 рабочих дней)», — добавил он.

Как теряют деньги на турах и билетах

В поисках дешевых туров, авиабилетов или отелей можно запросто наткнуться на мошенников, которые активно орудуют в Сети, в том числе создавая копии популярных сайтов. Чтобы не попасть в ловушку злоумышленников и не остаться без отпуска, выбирать жилье лучше через проверенные онлайн-туристические агентства, где есть полная информация о месте проживания, а также дополнительных условиях по оплате и отмене бронирования, не переводить деньги непроверенным контактам и соблюдать другие правила интернет-безопасности, подчеркнул Островерхий.

«Сегодня проводить оплату отеля за границей можно российскими картами на сайтах крупных туристических сервисов и агентств. Однако перед поездкой стоит проверить срок действия карты, чтобы он не истекал раньше окончания путешествия», — уточнил эксперт.

Покупая авиабилеты, стоит учитывать факторы, способные повлиять на стоимость перелета, к ним относятся дата и время вылета, крупные события в стране, а также уровень конкуренции между авиаперевозчиками на выбранном направлении. Перелеты с пересадкой часто обходятся дешевле прямых, заявил специалист. Но подобные маршруты имеют значительный нюанс.

«Нужно закладывать достаточное время на стыковку — путешественники часто упускают этот фактор и в итоге сталкиваются с рядом проблем. Во-первых, задержка вылета может сократить время пересадки. Во-вторых, многие забывают о смене терминала, а в большом иностранном аэропорту — это долгий процесс. В-третьих, если билеты приобретаются у разных авиакомпаний, то при самостоятельной пересадке ответственность за своевременное прибытие на следующий рейс, за трансфер багажа и другие аспекты пересадки, лежит на самом пассажире, не на авиакомпании», — обратил внимание Островерхий.

Избежать проблем поможет детальное изучение условий возврата и обмена билетов перед их покупкой.

Проверка документов, авиабилетов, брони отеля, правил въезда в страну и норм поведения заранее поможет избежать неприятных сюрпризов в отпуске. Грамотно спланированная поездка — залог успешного отдыха, заключил эксперт.

