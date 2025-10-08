После шести повесток Макан идет в армию: почему рэпер передумал уклоняться и в какие войска его отправят

После шести проигнорированных повесток рэпер Макан (настоящее имя — Андрей Косолапов) все-таки отправился в военкомат и сообщил, что готов к службе. Комиссия признала его годным по категории «А» — то есть без ограничений, в полную силу, передает телеграм-канал Mash. Куда может попасть рэпер и почему он решил идти в армию — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

От «игнорировал повестки» до «иду служить»

История началась несколько месяцев назад, когда СМИ писали, что Макан не появлялся по повесткам — их было шесть. В конце сентября он сам заявил, что повестку получил и в военкомат пришел.

В Telegram и Instagram* рэпер выложил фото с подписью: «Идем служить», добавив, что не прятался и не был задержан. Юрист Юрий Капштык в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» ранее рассказал, что по статье УК РФ 328 — «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы» — рэперу может грозить до двух лет лишения свободы.

«Согласно Конституции РФ, всеобщая воинская повинность является обязательной. Срок не такой большой и уклонение от армии фактически идет ему во вред», — заключил Капштык.

Комиссия присвоила Макану категорию «А» — это значит, что у него нет хронических заболеваний, проблем со зрением или других ограничений.

Фото:

Будущий десантник

По этой категории призывники формально допускаются во все рода войск. На практике многое решает физическая подготовка, образование и потребности армии, но список «топовых» направлений выглядит так:

ВДВ — десантники с самыми жесткими нормативами по физике и дисциплине;

морская пехота ВМФ — десантно-штурмовые части, часто прибрежного базирования;

Силы специальных операций (ССО) и разведка — туда берут только при идеальном здоровье и психологической устойчивости;

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) — чаще тех, у кого есть техобразование;

мотострелковые и танковые части — массовый, но физически требовательный вариант;

инженерные и войска связи — если есть профильные навыки.

Патриотизм, традиционные ценности и имидж

Макан давно выстраивает образ артиста, близкого к традиционным ценностям. В интервью он говорил, что «женщина стоит за спиной мужчины», а не рядом, и что «все должно быть по совести». Он часто упоминает веру, семью и дисциплину как главные ориентиры.

При этом его позицию нельзя назвать однозначной: часть публики воспринимает Макана как искреннего патриота, часть — как артиста, который просто ловит волну «традиционной» риторики. Особенно после сообщений о шести неявках в военкомат.

Некоторые общественные деятели даже призывали запретить его в России, как, например, глава ФПБК Виталий Бородин. По его мнению, артист не является патриотом. Теперь, когда сам Макан заявил, что идет служить, его шаг выглядит как попытка поставить точку в этом споре и доказать, что слова про любовь к Родине — не просто имиджевая часть.

