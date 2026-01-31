Эти пять знаков зодиака встретят свою судьбу в феврале, но нужно следовать советам

Рыбы, Водолеи, Львы, Девы и Скорпионы могут встретить свою судьбу в феврале, но для этого стоит немного поработать и следовать советам звезд. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила эзотерик Элиана Астратова.

Рыбы могут встретить любовь всей своей жизни неожиданно, мягко, через эмоции, творчество, помощь или откровенный разговор.

«Для этого нужно перестать спасать тех, кто не выбирает вас, четко сформулировать, какие отношения нужны, и быть честными с собой, даже если это страшно», — отметила астролог.

Водолеи найдут любовь через друзей, сообщество или онлайн. Нужно лишь выйти из привычного круга, не прятать свою странность и позволить себе хоть немного близости, а не только свободы. Любовь Львов будет яркой, с сильным притяжением, но с ощущением спокойствия внутри. Представителям этого знака стоит позволить себе стать ненадолго уязвимыми, а не стальными, прекратить доказывать свою ценность — ее уже видят.

Девы найдут счастье в повседневной среде — на работе, в делах. Это будет случайное знакомство без фейерверков, но с чувством «надолго». При этом следует снизить требования к идеалу, не анализировать чувства до боли и позволить отношениям развиваться постепенно. Скорпионы сразу поймут, когда встретят свою любовь. Но нужно отпустить прошлые привязки, перестать контролировать сценарий и довериться человеку.

