Эти пять знаков Зодиака ждет повышение в 2026 году, но нужно следовать советам астрологов

Карьерный рост ожидает Козерогов, Львов, Скорпионов, Близнецов и Тельцов в 2026 году. Чтобы точно добиться повышения на работе, представителям этих знаков Зодиака стоит прислушаться к советам звезд. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила астролог Элиана Астратова.

Главный фаворит года, по ее словам, — Козерог. Представителям этого знака стоит брать на себя больше ответственности, даже если сначала не просят, четко озвучивать руководству свои амбиции и не работать «в тени». Тогда карьерный рост будет не за горами, отметила эзотерик.

Львов ждет повышение через признание, для этого нужно: выступать с инициативами и идеями, не бояться публичности и руководящих ролей, учиться делегировать. Скрытый, но мощный карьерный рывок 2026 год уготовил Скорпионам. Для этого им стоит освоить новую компетенцию или нишу, опираться на стратегию, а не эмоции, постараться не ввязываться в офисные конфликты.

Рост Близнецам принесут знания и связи. Чтобы усилить позиции, звезды советуют: повышать квалификацию, активно общаться с руководством и смежными отделами, а также фиксировать договоренности письменно. Тельцы поднимутся наверх медленно, но уверенно. Стабильность и надежность станут ключевыми опорами в 2026 году. Астролог рекомендовала Тельцам показывать системный результат, а не разовые успехи, говорить о повышении прямо и быть готовыми взять на себя финансовую или управленческую ответственность в компании.

Ранее стало известно, какие блюда на новогоднем столе помогут привлечь удачу в 2026 году.