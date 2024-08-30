«Это будет разочарование»: юрист объяснил, что ждет Павла Дурова во Франции

Владельца Telegram Павла Дурова 29 августа отпустили из-под стражи после выплаты залога в размере пяти миллионов долларов. Предприниматель вышел по подписке о невыезде. Может ли Дуров покинуть Францию и что его ждет в дальнейшем, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал адвокат Сергей Жорин.

По его словам, следствие направлено на то, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

«Мое личное мнение — обвинения, которые ему предъявляются, максимально абсурдны. Владелец социальной сети не может быть соучастником преступлений, которые совершаются пользователями этой социальной сети. Особенно такого мессенджера», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Юрист подчеркнул, что французские правоохранители ставят знак «равно» между лицом, являющимся владельцем социальной сети, который отказывается предоставлять ключи шифрования правоохранителям, и соучастником преступлений, которые совершаются через мессенджер.

«Это максимально абсурдно, и с этим согласны все юристы, мнения которых я видел. Может ли он сбежать из Франции? Наверное, технически это возможно, и мы знаем такие случаи, но вряд ли он будет это делать», — добавил Жорин.

В ближайшее время, по его словам, будет продолжаться следствие, в рамках которого расследуются обвинения, предъявленные Павлу Дурову.

«Я все-таки полагаю, что в ходе следствия будет установлена невиновность Дурова, его не привлекут к какой-либо ответственности. В противном случае это будет огромное разочарование в правовой системе Франции и ЕС в целом. Не только у меня, но и у всех, кто считает европейскую правовую систему объективной, справедливой и непредвзятой», — заключил эксперт.

Ранее политолог рассказал, что будет с Telegram и кому выгоден арест Павла Дурова.