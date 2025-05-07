«Это было невыносимо»: пассажиры рассказали, как ждали с ребенком задержанный на 11 часов рейс во Внуково
Пассажиры Внуково: информация от авиакомпаний отсутствовала при задержке рейсов
Фото: [freepik.com]
С 6 мая во многих аэропортах страны были приостановлены авиаперелеты из-за опасности атаки БПЛА. Пассажиры оказались вынуждены ночевать на территории аэропорта, а некоторых даже не выпускали из самолета в течение долгих часов. Ольга П. с дочкой добирались из Москвы до родного Красноярска больше 16 часов. Пассажирка рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что рейс был задержан на 11 часов.
По словам очевидицы, представители авиакомпании ни разу так и не подошли к взволнованным пассажирам.
«Никто не выходил, ничего не говорил, не предлагали ни воду, ни прохладительные напитки, вообще ничего. Пока мы сами не пошли, не устроили. Я еще и с девятилетним ребенком. Это кошмар. Я представляю, каково было родителям, у которых дети груднички или ясельного возраста. Это было просто невыносимо», — рассказала женщина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Фото: [фото из личного архива очевидицы]
Фото: [фото из личного архива очевидицы]
Фото: [фото из личного архива очевидицы]
По словам Ольги, люди спали прямо на полу. Кроме того, что было очень душно, задержанных пассажиров не кормили.
«Никакой информации сотрудники авиакомпании не предоставили, вообще даже не выходили к людям, просто ушли с регистрации и все — ходи, ищи их там по аэропорту. Мы были не очень довольны и первый раз столкнулись с таким. Часто с ребенком летаем куда-нибудь, ездим, но такого никогда не было», — заключила очевидица.
Ранее стало известно, что в Саранске ввели режим ЧС из-за атаки БПЛА.