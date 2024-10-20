Квартиры в России дороже не станут: эксперт рассказала о будущем недвижимости в России

Ситуация с ключевой ставкой в России продолжает разочаровывать желающих приобрести недвижимость. Цены на жилье продолжат расти, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

По ее словам, ожидать снижения цен на новостройки — «ждать у моря погоды».

«Спрос на жилье, действительно, падает. И одной из значимых причин такого снижения на рынке является ужесточение условий выдачи ипотечных кредитов на фоне «кусающихся» процентных ставок. Приведет ли снижение спроса к снижению цен — нет, ответ однозначный. Стоимость строительства действительно высока», — заявила экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Единичные акции и скидки по отдельным объектам, продолжила она, возможны. И самый «сладкий» период — предновогодние дни, когда всем нужно закрывать свои финансовые показатели.

«А вот стоимость жилья на вторичном рынке, скорее всего, будет стагнировать из-за высоких процентных ставок по ипотеке. И еще один вопрос, который волнует тех, кто колеблется относительно решения: брать или не брать ипотеку в уходящем 2024 году? Вопрос сложный, и ответ на него зависит от того, какая реальная цель преследуется при принятии подобного рода решения», — пояснила Проданова.

Если жилищный вопрос стоит остро, а финансовые возможности позволяют обеспечить не только оплату первоначального взноса по ипотеке, но и безболезненное погашение ежемесячной задолженности, то взять жилье в ипотеку, по словам экономиста, можно.

«Сегодня в условиях очень высокой ключевой ставки Центробанка заемный капитал дорогой. Но надеться на то, что ситуация изменится и «вот тогда заживем», не стоит. Какие сюрпризы принесет там 2025 год, не известно никому», — подчеркнула эксперт.

Ипотека — процесс «долгоиграющий». Если ваш доход стабилен, финансовое состояние устойчивое, то всегда лучше жить в собственной квартире, чем «набивать карманы» арендодателя, заключила экономист.

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