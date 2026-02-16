«Люди прыгают в окна»: очевидцы рассказали, как рабочие-мигранты спасаются от пожара в хостеле в Москве

Оперативные службы выдвинулись на ликвидацию пожара в хостеле для рабочих по адресу 1-й Магистральный тупик, д. 10, в Москве. Очевидцы сообщили интернет-изданию «Подмосковью сегодня» о попытках людей спастись — они разбивают окна и пытаются спрыгнуть.

Хостел представляет себой четырехэтажное здание, на первом этаже располагается автомастерская, на трех остальных живут постояльцы. В основном это рабочие, как рассказали интернет-изданию «Подмосковью сегодня» очевидцы, многие из Средней Азии. В понедельник, 16 февраля, в районе 10:30 в здании началось возгорание, которое не смогли погасить своими силами.

«Люди прыгают в окна, бьют стекла и бросают матрацы, чтобы спрыгнуть. Еще кто-то лезет по связанным простыням. Несколько человек упало, их забирает скорая — около 20 человек», — рассказал «Подмосковью сегодня» очевидец.

По данным пожарных, из огня спасены семь человек. Несколько пострадавших госпитализированы с травмами от падения с высоты. Всего в хостеле жили до 100 человек.

Ранее стало известно, что в России готовят аукционы по продаже конфискованных квартир и домов.