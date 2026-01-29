«Это повод для разговора с настоятелем»: священник объяснил, как реагировать на продажу святой воды в храме

По его словам, уже много лет в Русской Православной Церкви существует категорический запрет на продажу святой воды.

«Об этом неоднократно напоминал архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов). Соответственно, ни в одном храме не должно быть ничего подобного. Невозможно в храме купить фальшивую воду, это просто немыслимо. На маркетплейсах она не продается. Если вы видите в храме продажу святой воды — это повод для разговора с настоятелем, с благочинным, с правящим архиереем», — пояснил отец Владислав интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Причем, в самом храме это считается не продажей, а пожертвованием за пустую бутылку. А воду в бутылки разливают для удобства, чтобы люди долго не стояли в очереди. Но это, продолжил священник, действительно выглядит как продажа.

«Поэтому, таких храмов, наверное, единицы. Надеюсь, все сделают вывод, и в наших храмах больше не будет никакой кажущейся продажи святой воды. Можно спокойно продавать пустые бутылки с наклейками о том, что это святая вода, или с наклейкой молитвы перед принятием святой воды, а люди пусть себе воду наливают. Десятилетиями такая практика осуществляется и очень странно, что где-то находятся храмы, продающие святую воду», — добавил священнослужитель.

Отец Владислав отметил, что многие священники раньше набирали воду в пластиковую бутылку, после чего можно было взять воду и совершить какое-нибудь пожертвование, чтобы не стоять в очереди к бочке со святой водой.

«Это очень нравится прихожанам, так как это легко и просто. Но, поскольку это вызывает некоторое раздражение, недоуменные вопросы у людей, которые не понимают и думают, что у святой воды есть цена. Конечно же, этого не должно быть. Поэтому, надеюсь, что в храмах ничего подобного не будет, как об этом неоднократно говорил владыка Савва», — заключил священник.

