«Это прямое участие НАТО в конфликте»: что будет, если Украина использует против РФ дальнобойные ракеты

СМИ по всему миру сообщают об официальном разрешении США украинским военным использовать дальнобойные ракеты в конфликте с Россией. Однако официального заявления от Соединенных штатов пока не было, а само решение может привести к серьезному ответу России. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил политолог Юрий Светов.

Эксперт подчеркнул, что Украина не нуждается в разрешении на использование такого оружия, а нашумевшие новости могут говорить о том, что США начинают активное участие в конфликте.

«Их участие заключается в двух вещах: это система наведения, то есть спутниковая система США, которая будет наводить эти ракеты на цели, а также специалисты из Штатов и других стран НАТО, которые будут закладывать в ракеты полетные задания, а это уже непосредственное участие в атаках», — объяснил политолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

На данный момент, продолжил эксперт, идут разговоры, состоялось ли такое решение со стороны американцев на самом деле или же это «пробный камень» в отношении России.

«Потому что газеты Британии и Франции сообщали, что они тоже готовы принять участие, но потом эти сообщения были отозваны. Подтверждения от Белого дома и Пентагона мы пока тоже не имеем, комментариев на этот счет нет. Но такие атаки, как заявил наш президент, будут расценены как прямое участие НАТО в конфликте, а соответственно, будет и наш удар», — добавил Светов.

Сейчас, по словам политолога, сложно сказать, какие именно территории будут атакованы Украиной дальнобойными ракетами.

«Если трактовать то, что говорят американцы, то атака будет предпринята по российским войскам на территории Курской области. Там, как предполагают США, есть и северокорейские солдаты, поэтому им это якобы дает основание для ударов, но пока мы все это видим в области рассуждений и размышлений, а как будет на самом деле — время покажет. Будет ли ответ только по Украине или по другим странам тоже — это решение за высшим руководством России, за президентом и главнокомандующим», — заключил политолог.

Ранее эксперт Поликарпов заявил, что удары дальнобойными ракетами по России не изменят ход СВО.