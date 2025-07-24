Обломки пропавшего Ан-24 найдены недалеко от Тынды: что известно о крушении самолета с 43 пассажирами

Утром 24 июля с радаров пропал самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара». Об этом сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов. Это уже не первый случай с пропажей самолета в Сибири. Подробнее о происшествии — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ушел на второй круг и пропал

Связь с самолетом, который осуществлял рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында, пропала после того, как Ан-24 при заходе на посадку ушел на второй круг, сообщает RT, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. На борту находились 43 пассажира, среди которых пять детей, и шесть человек экипажа, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.

На поиски воздушного судна в Тындинский район отправились спасатели, сообщает амурский центр обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности. Позже стало известно, что обломки Ан-24 были обнаружены в 15 километрах от Тынды, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы. В МЧС заявили, что судно горит. Вылетевший вертолет Ми-8 не смог приземлиться в месте крушения, в связи с чем спасателям пришлось добираться пешком, пишет телеграм-канал SHOT. Телеграм-канал Readovka сообщает о 49 пассажирах. По предварительной информации, выживших на борту нет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Появился спустя 20 лет

Это не первое воздушное судно, затерявшееся недалеко от Сибири. В авиационных кругах ходит легенда о таинственном появлении бомбардировщика Ту-2 на запасном аэродроме в 1975 году. По рассказам, самолет приземлился без экипажа, демонстрируя идеальную посадку. Диспетчеры не получали никаких сообщений о приближении, а в кабине никого не обнаружили, хотя приборы были включены, а топливо соответствовало расчетному.

Фото: [ сommons.wikimedia/Ray Wagner Collection ]

Самым удивительным оказалось то, что по заводскому номеру самолет числился пропавшим без вести еще в 1952 году во время испытательного полета. Поиски тогда не дали результатов.

Легенда обросла множеством слухов: от исчезновения самолета в облаках до секретных разработок в области гиперзвука и телепортации. Более приземленная версия предполагает, что самолет мог быть списан и забыт, а затем случайно подготовлен к полету.

Пропажа над Тихим океаном

Не менее загадочное исчезновение произошло 30 января 1979 года. Грузовой Boeing 707 бразильской авиакомпании VARIG, вылетевший из Токио в Лос-Анджелес, бесследно исчез над Тихим океаном вскоре после взлета. Экипаж не вышел на связь в запланированное время, и, несмотря на масштабные поиски, длившиеся восемь дней, не было обнаружено никаких обломков, масляных пятен или других следов катастрофы.

На борту самолета находились картины художника Манабу Мабе, что породило версию о похищении самолета коллекционерами, охотившимися за произведениями искусства. Однако эта версия не подтвердилась, так как ни одна из картин так и не была найдена.

Существует также конспирологическая версия о том, что самолет был сбит советскими ВВС, поскольку якобы перевозил детали МиГ-25. Но эта версия также несостоятельна, так как угнанный самолет был возвращен СССР за несколько лет до инцидента.

Фото: [ сommons.wikimedia/Yevgeny Khaldei (https://en.wikipedia.org/wiki/en:Yevgeny_Khaldei) ]

Наиболее вероятной причиной катастрофы считается медленная разгерметизация кабины, из-за которой экипаж потерял сознание и не смог сообщить о проблеме. Самолет, продолжая полет на автопилоте, израсходовал все топливо и упал в океан далеко от предполагаемой зоны поисков.

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