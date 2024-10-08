Британская газета Financial Times сообщила, что в Киеве обсуждают сдачу части территорий Москве в обмен на вступление в НАТО или другие гарантии безопасности. Политолог Юрий Светов заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что такая риторика говорит о желании Украины сделать паузу, чтобы набраться сил и снова напасть на Россию.

По его словам, сдача территорий России будет говорить о капитуляции Киева, однако украинцы и Запад могут готовить стратегический план.

«Смысл обсуждения в другом: в том, чтобы сделать временную передышку, в ходе которой перевооружить Украину и бросить снова на Россию. Английские и немецкие политики говорят, что им нужно 4-5 лет для того, чтобы восстановиться и подготовиться к войне с Россией», — подчеркнул эксперт.

В планах европейских политиков — заморозить конфликт, чтобы Москва за свои деньги восстановила часть украинских территорий, а в 2029-2030 годах Киев снова нападет на РФ и попытается их отобрать. Светов напомнил, что Запад постоянно заявляет, что не может дать России победить.

«Мысль стратегическая: взять передышку и создать из Украины такой бронированный кулак, который сможет не только отобрать территории, но и нанести серьезное поражение РФ, оттянуть внимание России от других регионов», — отметил специалист.

Политолог не исключил, что при принятии обсуждаемого стратегического плана Украину могут взять в НАТО. По его словам, киевские власти свято верят, что после присоединения к альянсу НАТО будет заступаться за Незалежную и воевать на ее стороне. Однако Киев может обжечься: Светов напомнил, что 5-я статья устава НАТО не говорит о том, что в случае нападения на одного из членов альянса другие государства обязаны бороться на его стороне. По его словам, речь также может идти о консультациях и многих других вещах.

«Украинские власти рассчитывают втянуть в конфликт на своей стороне или США по отдельности, или НАТО в целом. Это их план и мечта», — заключил политолог.

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