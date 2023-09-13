«Ни одного случая, чтобы погиб водитель»: названы автомобили, в которых можно выжить при любой аварии

Каким бы осторожным ни был водитель, человеческий фактор, случайности и неаккуратные участники движения не дают ему быть на 100% уверенным в собственной безопасности. Защитить себя от рисков помогают надежные авто.

Эксперт по ДТП Денис Степаненко назвал транспортные средства, которые при авариях показывают себя с лучшей стороны. По его словам, выбор такой машины существенно повышает шансы на выживание водителя и пассажиров, а также позволяет в некоторых случаях даже не пострадать из-за происшествий.

«Если брать в расчет обычную жизнь, то чем больше автомобиль, тем он безопаснее. Лидером по всем показателям является Volvo XC90 — у него не было ни одного случая, чтобы погиб водитель или пассажиры. Еще из таких машин можно назвать Toyota Land Cruiser — они тоже большие, рамные и надежные. У этих двух авто продумана пассивная безопасность, а она играет большую роль», — отметил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Активные помощники, объяснил собеседник, есть сейчас во всех транспортных средствах, даже в китайских, но они не дают того же эффекта. Куда важнее именно пассивная защита.

Обращать внимание Степаненко предлагает также на массу автомобиля и его стоимость. Если дороговизна не связана с какими-либо люкс-элементами, то с большой долей вероятности она повлияет именно на надежность машины.

«Если рассматривать безопасные седаны, то речь идет однозначно о категории D. Например, Ford Mondeo, Hyundai Sonata, Audi A6 или A8 и Toyota Camry. Из отечественных авто можно выделить LADA Vesta. Та же LADA XRAY, несмотря на внушительный внешний вид, имеет небольшую колесную базу и не является настолько же прочной и безопасной. Она, конечно, лучше «классики», но Vesta будет наиболее надежной», — подвел итог эксперт.

Ранее были раскрыты главные минусы «чистого» топлива.