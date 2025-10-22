Европа задыхается от мигрантов, и националисты набирают обороты — помогут ли Нидерланды сменить курс всему ЕС?

Голосование в Нидерландах на следующей неделе ставит перед избирателями выбор: укрепить позиции крайне правого лидера Геерта Вилдерса, чтобы остановить поток мигрантов, или обратиться к его центристским соперникам, надеясь, что они решат проблемы, связанные с жильем и безопасностью, пишет издание Reuters. На фоне того, что националистические партии лидируют в опросах в Великобритании, Франции и Германии, голосование в Нидерландах 29 октября станет проверкой того, сможет ли европейский популизм расширить свое влияние или уже достиг своего пика. Изменится ли Европа по отношению к мигрантам, и приведет ли это к бедствию — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

«Выгнал бы пророка Мухаммеда из страны»

Геерт Вилдерс и его Партия свободы (PVV) подходят к выборам 29 октября с ключевым акцентом на ужесточении миграционной политики. После того как PVV вышла из коалиционного правительства в июне 2025 года из-за разногласий по вопросу миграции, Вилдерс сделал этот пункт центральным элементом своей кампании. Он заявляет, что намерен сделать Нидерланды «страной с самыми строгими правилами миграции в Европе» и продвигает идею полного контроля над границами, ограничения притока беженцев и прекращения программ воссоединения семей. Этот курс формирует главную линию его противостояния с либеральной VVD, социал-демократическим блоком GroenLinks–PvdA и центристами D66, которые выступают за более умеренный подход.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Сгенерировано ИИ ]

Позиция Вилдерса по мигрантам предельно жесткая и системная. Его «10-пунктовый план» включает приостановку приема беженцев, использование армии для охраны границ и пересмотр участия Нидерландов в соглашениях ЕС о миграции. Он неоднократно заявлял, что страна не должна принимать больше мигрантов из государств с преимущественно мусульманским населением, связывая миграцию с ростом преступности и угрозой «потери национальной идентичности». Эта риторика находит отклик у части избирателей, обеспокоенных давлением на рынок жилья и систему соцподдержки, но вызывает острую критику со стороны оппозиции и правозащитных организаций.

Отношение Вилдерса к исламу остается одним из самых спорных аспектов его политической деятельности. Он на протяжении многих лет высказывался крайне критически в адрес ислама как религии, заявляя, что считает ее несовместимой с западными ценностями. Например, он заявил о том, что «выгнал бы пророка Мухаммеда из страны, если бы он жил в наше время». Из-за таких заявлений Вилдерс неоднократно становился фигурантом судебных процессов и получал угрозы, в результате чего находится под постоянной государственной охраной. В последние месяцы, готовясь к выборам, Вилдерс смягчил риторику, отметив, что готов сосредоточиться на вопросах миграции и экономики, чтобы расширить электоральную поддержку. Однако ситуация может измениться уже после парламентских выборов.

Европа без мигрантов

Политолог Сергей Маркелов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» подчеркнул, что есть большая вероятность победы партии Вилдерса на выборах, потому что в странах по типу Нидерланд правительство достаточно четко ориентируются и понимает настроение людей.

«Безусловно, крайне правая повестка очень хорошо востребована там. Они берут самую популярную повестку, сами эти страны компактные, но в рамках евросоюзовской истории они вынуждены работать по миграционной теме: принимать мигрантов», — пояснил эксперт.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Сгенерировано ИИ ]

Но одно дело принимать мигрантов, например, в Германии, совсем другое дело — в маленьких Нидерландах, отметил специалист. Однако даже в случае победы партии Вилдерса ситуация кардинально не изменится в Европе.

«Они не станут законодателями, потому что Нидерланды — это не влиятельная страна для всех европейских стран, все понимают ее компактность. Она может у себя быть правой, она может у себя принимать полезные для нее законы по ограничению мигрантских потоков, но повлиять на всю европейскую позицию Нидерланды совершенно точно не смогут», — выразил мнение политолог.

При этом у партии Вилдерса не получится реализовать все планы и на территории самих Нидерландов, заверил эксперт.

«Ему тоже все не удастся. Они станут бунтарями по миграционной повестке, но депутатов от Нидерландов мало в Европарламенте в силу того, что избирателей мало. Создать коалицию из мигрантских историй маловероятно, что им удастся», — считает специалист.

При этом многое зависит от того, сможет ли Амстердам договориться с Брюсселем для решения вопроса о мигрантах.

«Нидерландам придется доказывать первичность собственных решений и торговаться с Брюсселем. Если Брюссель согласует, тогда только они станут немного законодателями моды. Главное — начать, если вдруг появятся такие точки в Евросоюзе по типу Нидерландов, где национальный интерес продавится важнее, чем брюссельский, тогда это станет прецедентом для других маленьких стран по типу Дании или Швейцарии, а после уже пойдет масштабирование», — заверил специалист.

Однако расширение такой политики в Европе может ударить по рабочему классу, считает политолог.

«Мигранты решают в Европе вопросы с рабочей силой. В любой стране: хоть Нидерланды, хоть Франция, хоть Германия, хоть Швейцария или другая страна мигранты прежде всего решают проблему низкооплачиваемых рабочих мест», — пояснил специалист.

Граждане европейских стран не готовы идти на такого рода работу, поскольку настроены получать лучшие средства для жизни, отметил политолог. Полный отказ от мигрантов ударит по трудовой занятости в Европе.

«Такое возможно представить в Нидерландах, там малые объемы рынка. Однако в больших странах сразу посыпется трудовая пирамида», — заключил Маркелов.

Ранее стало известно, какую провокацию европейцы могут подготовить к переговорам Путина и Трампа в Венгрии.