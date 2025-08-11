Европейские политики призывают президента США Дональда Трампа согласиться на встречу президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках саммита на Аляске 15 августа. Однако такого рода «дипломатия» не привлекает больших игроков политического поля, поскольку легитимность Зеленского до сих пор остается острым вопросом в России. Стоит ли ожидать встречи лидеров РФ и Украины — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Макрон, Стармер, Мерц и Зеленский едут на саммит?

Ранее европейское издание Politico сообщило, что Европа пытается добиться участия Владимира Зеленского в саммите. Издание отмечает, что какое-либо участие в саммите представителей Европы «кажется безнадежным делом». Как отметил политолог Сергей Маркелов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», европейцы желают влиять на конфликтную ситуацию на Украине, однако Трамп такой возможности им не дает.

«Трамп понимает, что разговор с Путиным важнее, чем встреча с Зеленским. Для европейцев Зеленский — инструмент для приезда на Аляску», — пояснил эксперт.

Таким образом европейцы пытаются стать частью переговорного процесса. По мнению специалиста, украинского лидера — в случае появления в рамках саммита — могли бы контролировать, чтобы избежать резких высказываний с его стороны, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Они хотят превратить этот саммит в бардак. Появление там Зеленского и европейцев автоматически означает снижение ответственности и престижа президентов РФ и США. Если Зеленский там и появится, то точно в тот момент, когда там не будет Путина. Единственный вариант — Зеленский появится отдельно от Путина», — выразил мнение политолог.

Встреча Путина и Трампа: дата, время и повестка

Саммит Дональда Трампа и Владимира Путина, назначенный на 15 августа на Аляске, позиционируется как важный шаг к восстановлению прямого и конструктивного диалога между Россией и США. Впервые за долгое время лидеры встретятся лично, чтобы обсудить пути урегулирования конфликта на Украине и снижения глобальной напряженности. Выбор Аляски, исторически связанной с Россией, подчеркивает символичность встречи и готовность сторон искать взаимоприемлемые решения.

Фото: [ istockphoto.com ]

Российская сторона неоднократно заявляла, что мир возможен только при учете реальных причин конфликта и гарантий безопасности, включая отказ от расширения НАТО и признание новых территориальных реалий. Москва приветствует участие США в поиске компромиссов, которые могут привести к прочному и справедливому миру. Владимир Путин рассматривает саммит как возможность напрямую донести российскую позицию до американского лидера без искажений, возникающих в условиях информационной войны.

В преддверии саммита в западных СМИ звучит критика о возможном «обходе» Киева, однако в России подчеркивают, что любая сделка должна учитывать интересы обеих ключевых сторон конфликта — Москвы и Вашингтона, как держав, определяющих архитектуру глобальной безопасности. Как отметил политолог Маркелов, европейские политики пытаются принимать политические решения в отношении Украины, однако такой возможности у них нет.

«Европа думает, что с передачей оружия Украине передается некое право принимать важные политические решения, однако этого права не передавал никакой Трамп. Это попытка насильственным образом получить европейцам саммит, вырвать его из зубов Трампа», — заключил Маркелов.

Ранее стало известно, что Армения рискует исчезнуть с политической карты кавказского региона.