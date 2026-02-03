Упоминание президента Украины Владимира Зеленского в материалах по делу Джеффри Эпштейна не повлияет на его политическую карьеру на Украине. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

Ранее в СМИ сообщили, что украинский лидер упоминается в файлах Эпштейна в связи с торговлей женщинами и детьми, узнало РИА Новости из документов, опубликованных Минюстом США. Политолог Перенджиев подчеркнул, что Зеленский — один из важнейших субъектов в системе западной теневой, криминальной экономики.

«Упоминание Зеленского нужно оценивать в комплексе: сейчас все виды криминальной экономики на Украине не просто существуют, но и расцветают. Есть коррупционные скандалы, это некая видимая часть айсберг которая показывает теневые моменты», — пояснил эксперт.

К примеру, на Украине происходит незаконный оборот оружия, продажа органов погибших в рамках спецоперации, а также наркотрафик, поделился специалист.

«Известный факт: сам Зеленский демонстрирует, что он употребляет различного рода вещества. И еще один из распространенных видов криминальной теневой экономики — проституция, я бы даже сказал сексуальное рабство. Это все под эгидой Зеленского. Поэтому то, что он упоминается в файлах Эпштейна, это тоже видимая сторона айсберга», — отметил он.

При этом на украинского лидера никто давить не собирается, заверил эксперт.

Фото: [ сommons.wikimedia/Общественное достояние ]

«У Зелинского слишком много покровителей по всему миру. За счет криминальной экономики практически все, кто с ним связан, получают огромные барыши. Это прежде всего касается Великобритании, Франции, Германии и Польши. Это основные страны, где есть выгодоприобретатели, которые всячески будут поддерживать Зеленского», — выразил мнение специалист.

По мнению политолога, президента Украины могут убрать с поста, если он не продолжит заниматься преступной деятельностью.

«Зеленского отстранят, если он не будет работать над реализацией теневой экономики, тогда он может действительно пострадать, а пока он самый востребованный в вопросе криминала», — заключил Перенджиев.

