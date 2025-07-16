Фанаты Гарри Поттера разочарованы кастом нового сериала от HBO: закрытые комментарии, хэштеги протеста и спорные решения

Поклонники саги о Гарри Поттере встретили новость о кастинге актеров для нового сериала от HBO Max с явным недовольством. После официального объявления состава главных героев и второстепенных ролей интернет заполнился резкой критикой, хэштегами протеста и спорами о «соответствии» новых лиц каноническим образам. Комментарии под публикациями HBO в соцсетях были оперативно отключены — что, по мнению наблюдателей, лишь подтвердило обеспокоенность продюсеров реакцией публики. Что известно о сериале и мнении поклонников Гарри Поттера — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Актеры уже не те

Скандал произошел буквально сразу после публикации снимков нового актерского состава. На страницах HBO Max в Instagram* и других соцсетях фанаты не успели высказаться — администрация просто закрыла возможность комментирования, чтобы избежать шквала негатива.

Наибольший резонанс вызвал выбор актера на роль Северуса Снегга. Паапа Эссьеду — британский театральный и телеактер, ранее известный по драме «Я могу уничтожить тебя», — был воспринят многими фанатами как неподходящий кандидат. В соцсетях тут же появились посты, обвиняющие продюсеров в «искажении канона» и чрезмерной политкорректности. Один из популярных фан-аккаунтов назвал новость «грандиозным разочарованием», пишет GB News.

Не менее острой оказалась реакция на выбор актрисы на роль Гермионы Грейнджер — ею стала юная Арабелла Стэнтон. Хотя в книгах внешность Гермионы описана лишь частично, часть пользователей в соцсетях запустили хэштег #notmyHermione, указывая на «несоответствие» образу, к которому они привыкли. При этом многие отмечают: критика, по сути, носит расистский характер, и общественность уже обеспокоена возможными травлями в адрес ребенка-актрисы, пишет Aftenposten.

Объявление исполнителей главной тройки — Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермионы — также вызвало споры. Пользователи платформ Reddit и X (бывший Twitter) упрекают HBO в том, что актеры «слишком молоды» или «не выглядят убедительно». Сравнение с оригинальной тройкой — Дэниелом Рэдклиффом, Рупертом Гринтом и Эммой Уотсон — кажется неизбежным, и далеко не в пользу новичков.

«Гарри был худым ребенком, который выглядел младше, а этот очень крупный», — отметили пользователи Сети.

Критика прозвучала и в адрес выбора актеров на роли взрослых персонажей. Хотя кастинг Ника Фроста (в роли Хагрида) и Джона Литгоу (в роли Дамблдора) был встречен более сдержанно, некоторые пользователи выразили сомнение в том, что 79-летний Литгоу сможет справиться с нагрузкой на протяжении съемок многосезонного проекта.

Реакция авторов сериала

Не осталась без внимания и тема «инклюзивности». Как сообщает DTF, часть поклонников обвинили проект в намеренной попытке «угодить всем», даже если это идет вразрез с эстетикой оригинала. Другие же, напротив, защищают новые подходы, призывая дать шанс актерам проявить себя на экране.

Несмотря на критику, представители HBO пока никак не прокомментировали недовольство аудитории. Известно, что съемки стартовали в июле 2025 года, а релиз первого сезона ожидается не ранее 2027-го. Возможно, только после премьеры зрители смогут объективно оценить, насколько удачным оказался новый кастинг.

Ранее стало известно, что сериал «Игра в кальмара» получит спин-офф.

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