Фанаты шокированы: телохранителю Генe из «Универа» грозит ампутация стопы из-за болезни

Телохранителю Гене из сериала «Универ» Андрею Свиридову грозит ампутация стопы — осложнение связано с тяжелой формой диабета, передает телеграм-канал Mash. Врач-эндокринолог Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Татьяна Губина в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, что ожидает артиста.

Как пишет Mash, проблемы у актера начались несколько лет назад после перелома пальца: из-за высокого уровня сахара в крови рана заживала плохо и инфицировалась. В итоге врачам пришлось ампутировать большой палец, но инфекция распространилась на кость, и у Свиридова диагностировали остеомиелит — хроническое воспаление костной ткани. Сейчас, в 50 лет, у актера развивается «диабетическая стопа»: на коже появились открытые язвы, которые долго не заживают и нередко приводят к ампутации. Свиридов проходит обследование, чтобы определить, как можно спасти ногу. Эксперт Губина пояснила, что при сахарном диабете, когда нарушается кровообращение в ногах и снижается чувствительность, даже небольшие повреждения — мозоли, порезы или трещины — могут стать источником инфекции.

«При хронической гипергликемии заживление резко замедляется, иммунные реакции ослабевают, и воспаление быстро распространяется на мягкие ткани и кость. Если инфекция дошла до костной ткани и развился остеомиелит, как в данном случае, прогноз зависит от того, удастся ли остановить воспаление и восстановить кровоток», — заявила специалист.

При своевременном комплексном подходе — хирургической обработке, антибактериальной терапии, нормализации уровня глюкозы и использовании современных методов сосудистой реконструкции — иногда удается сохранить конечность, заявила врач.

«Однако в тяжелых случаях, когда некроз и инфекция необратимы, ампутация становится вынужденной мерой для спасения жизни пациента. Любая задержка при диабетической стопе существенно снижает шансы на благоприятный исход», — заключил Губина.

