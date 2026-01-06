Федеральный центр на Кавказе: уникальные операции из Ингушетии представили на выставке в Японии

Российская нейрохирургия получила международное признание на самом представительном технологическом форуме. Главный нейрохирург Республиканской клинической больницы имени Алаудина Ахушкова (Ингушетия) Умар Газгиреев представил доклад на Всемирной выставке Expo 2025 в Осаке (Япония), сообщили в пресс-службе медучреждения.

В рамках деловой программы выставки специалист выступил перед международным медицинским сообществом с докладом о лечении сложнейших нейрохирургических патологий. Ключевой темой стал уникальный опыт клиники по проведению микрохирургических операций при аномалиях Арнольда-Киари и Киммерли с применением новейшего операционного микроскопа Leica 720.

В своем выступлении Газгиреев детально изложил разработанную в Ингушской РКБ хирургическую методику. Он подчеркнул, что этот подход позволяет значительно минимизировать операционные риски и сократить время реабилитации пациентов. Нейрохирург отметил, что их медицинский центр является единственным на Северном Кавказе, где успешно выполняются подобные высокотехнологичные вмешательства, что позволяет оказывать помощь не только жителям республики, но и пациентам из других регионов России.

Представленная статистика наглядно продемонстрировала, что в Ингушской РКБ оперируется значительное число пациентов из различных субъектов РФ, что подтверждает статус медучреждения как федерального центра в своей специализации.

Эксперты расценивают участие регионального специалиста в таком престижном международном форуме как признание высоких стандартов медицинской помощи, сложившихся в республике. Представитель больницы пояснил, что это закономерный результат последовательной работы по оснащению клиник современным оборудованием и сохранению профессиональных кадров.

Доклад российского нейрохирурга был включен в научную программу выставки, посвященную симбиозу современных технологий и профессионального мастерства в медицине.

