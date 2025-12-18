Операция будущего в Подмосковье: уникальное вмешательство спасло пациента после инфаркта

В Апрелевском стационаре Наро-Фоминской областной больницы хирурги провели операцию по удалению паховой грыжи 79-летнему мужчине, который в прошлом перенес инфаркт миокарда. REGIONS выяснил, в чем скрывался ключ к успеху в столь сложной операции.

Ключом к успеху стала не просто высокая квалификация врачей, а применение уникальной технологии — лапароскопической eTEP-герниопластики. Как пояснил заведующий хирургическим отделением Владимир Курдюков, аббревиатура eTEP расшифровывается как «расширенная внебрюшинная экстраперитонеальная пластика». Это не просто еще один малоинвазивный метод. Его фундаментальное отличие в том, что хирург работает не в брюшной полости, а в пространстве между мышцами и брюшиной, выполняя манипуляции через 3-4 миниатюрных прокола.

Такой щадящий метод полностью исключает давление на диафрагму и внутренние органы, что является критически важным для пациентов с сердечной недостаточностью, для которых любая дополнительная нагрузка может стать фатальной.

«Данный метод отличается высокой надежностью и короткими сроками реабилитации. Мы устанавливаем полипропиленовую сетку без фиксации, которая укрепляет всю паховую область, предотвращая рецидивы. Пациенты возвращаются к привычной жизни уже в первые сутки, а к физическому труду — примерно через месяц», — отметил Владимир Курдюков.

Именно эта особенность — отсутствие необходимости фиксировать сетку швами или скобами — значительно снижает послеоперационный болевой синдром.

Полное восстановление, включая возможность физических нагрузок, занимает около месяца, что в разы меньше сроков реабилитации после традиционных открытых операций. Важнейший факт: это высокотехнологичное лечение проводится бесплатно по полису ОМС для жителей округа, становясь реальным примером доступности передовой медицины в системе обязательного страхования.

Ранее сообщалось, что в больнице Ступино успешно прооперировали мужчину с опухолью у основания черепа.