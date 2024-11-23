Федор Мороз 24 ноября: как в этот день определяли погоду на зиму

Православная церковь 24 ноября вспоминает святого Феодора Студита, которого в народе прозвали Федор Мороз. Подробнее о жизни и пути святого, а также народных приметах этого дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Феодор Студит родился в Константинополе в начале 9 века. С юных лет проявлял склонность к духовной жизни, а чуть позже основал монастырь в Студии, который быстро завоевал популярность благодаря строгому соблюдению устава и высокому уровню духовного воспитания. Для Феодора важно было не только совершенствование личной духовности, но и восстановление православия в Константинополе, находившемся под давлением еретических учений.

По традициям, в этот день верующие посещают специальные богослужения, во время которых молятся и читают житие святого. На службе читаются тропари и проповеди. Запрещено 24 ноября ругаться, конфликтовать, а также переедать и лениться. Это не лучший день для проведения свадеб и долгих разговоров.

Приметы

Если не выбросить из дома в этот день всю посуду с трещинами — весь год проведешь в бедности;

Если пошел дождь — до начала декабря будет тепло;

Фото: [ freepik.com ]

Нельзя играть свадьбу и свататься в этот день, так как брак будет неудачным;

Если приготовить щи и съесть их горячими — зима будет теплой и мягкой;

Если на Федора оттепель — жди скорых морозов;

Не стоит переедать, чтобы зимой не болеть;

Запрещено лениться и долго спать в этот день;

Не рекомендуется много говорить, лучше всего — держаться подальше от болтунов;

Нельзя ругаться, конфликтовать и думать о плохом.

Именины в этот день празднуют: Виктор, Максим, Федор, Евгений, Степан, Викентий.

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