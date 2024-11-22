Федункив тайно родила ребенка от мужа-итальянца: стал известен пол малыша

Актриса Марина Федункив родила ребенка в 53 года от мужа-итальянца Стефано Маджи, который младше ее на 13 лет, выяснил «СтарХит». Информацию о материнстве и пол малыша артистка тщательно скрывает. Эзотерик Инна Алексеева (Мишина) рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», кто же все-таки стал первенцем знаменитости.

Ребенок Федункив вырастет любознательным и одаренным, будет стремиться к успеху матери. По словам Алексеевой, малыш обладает искренностью и настойчивостью к достижению своих целей. Карты Таро предсказали гадалке полную вызовов и значительных перемен судьбу первенца актрисы.

«Луна говорит о возможных иллюзиях и необходимости находить истину за видимыми вещами, что требует интуиции и внутренней гармонии. Сила же предсказывает, что малыш пройдет через эти испытания, обладая внутренней мощью и стойкостью», — отметила она.

На последующих этапах жизни его ждут новые эмоциональные начала и гармония, не исключены также внезапные перемены или потрясения. Путь будет активным и продуктивным. Алексеева предсказала ребенку артистки надежную и обеспеченную жизнь, основой которой станет стабильность и безопасность.

«Перед нами предстает образ многостороннего и талантливого ребенка, которому будет дано много возможностей. Судьба малыша будет полна как испытаний, так и великих достижений, но каждый шаг будет сопровождаться новым знанием и укреплением его внутренних сил», — пояснила эзотерик.

Карты Таро показали ей, что в семье Федункив и Маджи родился мальчик. Строгость и целеустремленность сыграют важную роль в формировании его характера, подытожила предсказательница.

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