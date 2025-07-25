Фейк или инсайд: зачем турецкие СМИ «утопили» Кадырова в Бодруме

Ряд турецких изданий распространил информацию о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров якобы оказался на грани утопления во время отдыха в Бодруме. Однако публикации содержат ряд нестыковок. Что известно о ситуации — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Фейк или не фейк?

Инцидент, по утверждению местных СМИ, произошел во второй половине дня 24 июля. Кадыров, как сообщается, зашел в море, после чего внезапно начал терять сознание и погрузился под воду. Его, согласно этим данным, заметили сотрудники береговой охраны. Именно они вытащили его на берег, оказали первую помощь и доставили в частную клинику. Врачи якобы оценили состояние главы Чечни как стабильное.

Однако изложенная версия вызывает вопросы. В частности, известно, что Кадырова на отдыхе всегда сопровождает многочисленная личная охрана, и участие именно береговой охраны в спасательной операции выглядит маловероятным. Первые сообщения появились в издании GZT, позже на них сослались Haberler и другие турецкие СМИ. Впоследствии материалы об инциденте без указания источников опубликовали более крупные медиа — в том числе Nefes и Miliyet.

При этом сообщения турецких СМИ о госпитализации Рамзана Кадырова после инцидента в Бодруме противоречат активности главы Чечни в его официальных аккаунтах. В предполагаемый день происшествия Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале сразу несколько записей. В частности, он поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с днем рождения, сообщил об отправке новой группы добровольцев из Грозного в зону спецоперации, а поздно вечером (в 23:24 по московскому времени) — поделился сведениями о работе спецназа «Ахмат». Часовой пояс Бодрума совпадает с московским, что делает публикации особенно примечательными.

Дочь Кадырова была на море

На фоне этих сообщений внимание также привлекла публикация в социальных сетях дочери главы Чечни. Айшат Кадырова несколько часов назад разместила сторис с видом на море в соцсетях. На снимке отсутствуют какие-либо указания на место или время съемки, однако публикация добавила вопросов к общей картине происходящего.

Официальных заявлений от Кадырова по поводу публикаций в СМИ до сих пор не поступало. Турецкие источники утверждают, что он якобы находится в одной из частных клиник.

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