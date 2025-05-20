ФИФА вновь допустила возвращение РФ на международные турниры: когда российские клубы опять заиграют в Европе

Вероятность возвращения российских команд в мировой футбол близка к нулю. Такое мнение в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» выразил футбольный эксперт Михаил Борзыкин.

Ранее издание Sport24 сообщало, что ФИФА вновь была готова обсудить вопрос возвращения России на международные турниры в индивидуальном формате, однако встреча не состоялась, поскольку глава организации Джанни Инфантино провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого звонка стало ясно, что ФИФА не хочет форсировать события.

«Я считаю, что вероятность нашего возвращения в мировой футбол примерно близка к нулю, потому что для этого нет никаких оснований. Если следить не только за разговорами и риторикой Дональда Трампа [президента США], но еще и посматривать на риторику европейских чиновников, то становится понятно, что там сейчас партия войны побеждает и с нами никто и не собирается заключать мир, наоборот, с нами хотят воевать», — выразил мнение эксперт.

Именно поэтому европейский футбольный мир и не рассматривает возвращения российских команд на континентальные турниры. И даже в случае изменения риторики этот процесс окажется долгим, поскольку до сих пор существуют несогласные с тем, чтобы играть против команд из РФ, отметил Борзыкин.

«Нужно будет договариваться с теми, кто с нами ни при каких обстоятельствах не хочет играть: Англия, Польша и другие европейские страны», — заявил он.

При этом, как считает специалист, переход в Азию не лучший выбор для России даже в нынешних условиях.

«Конечно, ни про какую Азию не стоит говорить, потому что с ума сходить не стоит, но надо заняться развитием нашего внутреннего футбола», — считает Борзыкин.

Эксперт предложил вкладываться в массовый и детско-юношеский футбол России. В заключении Борзыкин напомнил, что возвращение российских команд станет возможным только после окончания конфликта на Украине, как и говорили ранее главные футбольные чиновники — президент УЕФА Александер Чеферин и президент ФИФА Джанни Инфантино.

Ранее стало известно, что восемь стран выступили против возвращения РФ в турниры ФИФА и УЕФА.