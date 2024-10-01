Польза и коварство: названа неочевидная опасность орехов

В поиске здоровых альтернатив фастфуду люди неизбежно обращаются к орехам, ведь в них много полезных минералов, витаминов, антиоксидантов, пищевых волокон и масел. Однако орехи могут принести организму и вред, если не соблюдать норму их употребления. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала коуч по здоровью Елена Башкирова.

Она подчеркнула, что остановиться достаточно сложно. Тем более если человек увлечен работой, сериалом, беседой. Так, даже маленькая горсть орехов может быть вредна.

«Давайте сравним 100 грамм любых орехов, например, с любой зеленью и белковой пищей животного происхождения: в орехах 2-4 грамма воды, в зелени — 80-95 грамм, в белковой пище — 60-80 грамм. А все, что не вода, это калории. При этом в орехах преобладают жиры, а они самые энергоемкие: один грамм жира соответствует девяти ккал. Если есть цель снизить вес, горстку орехов придется распределить на весь день», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Но есть и другие причины, по которым налегать на орехи все же не стоит.

«Переизбыток жиров в рационе увеличивает нагрузку на желчный пузырь и поджелудочную, которые участвуют в их переваривании, что может привести к сбою в работе этих органов. Кроме того, большое количество жиров и клетчатки у людей, не привыкших к такому количеству, чревато вздутием живота и диареей», — добавила Башкирова.

Она отметила, что орехи содержат полезную фитиновую кислоту, но в большом количестве она может мешать усвоению минеральных веществ, а также стать причиной желудочно-кишечных расстройств.

«Выбирайте продукт без добавок: покрытые солью, сахаром, глазурью — это совсем не полезная история. Соль — про отеки, а сахар — бесполезные калории. Злоупотребление ограниченным списком продуктов может привести к дисбалансу важных веществ. Например, количество селена в 100 граммах бразильского ореха превышает рекомендуемую дневную норму в 35 раз», — пояснила коуч.

Также Башкирова назвала симптомы передозировки селеном. Это головные боли, ломкость ногтей и выпадение волос, чесночный запах от кожи и изо рта, а в крайних случаях — нарушение функционирования печени, почек, сердца.

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