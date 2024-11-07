Физфак МГУ перевели на дистанционное обучение из-за кори: случаи болезни в вузе возникают не впервые

Студенты МГУ: заболевшую корью девушку из общежития ДСЛ госпитализировали

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Фото: [Яндекс.Карты]

В МГУ имени М.В. Ломоносова выявили случай кори, после чего Управление Роспотребнадзора по Москве инициировало эпидемиологическое расследование. Физический факультет вуза перешел на дистанционное обучение до 23 ноября. Студенты МГУ рассказали интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что корью заболела одна из девушек, проживающая в общежитии «Дом студента на Ломоносовском проспекте» (ДСЛ).

С 6 ноября в общежитии ДСЛ МГУ полностью прекратился гостевой режим, также были отменены массовые мероприятия. Ограничения будут действовать в течение 21 дня или до особого распоряжения. Студент физфака МГУ сообщил нам, что заболевшую корью девушку госпитализировали. Симптомов заболевания у других учащихся, по его словам, нет. Он признался, что изначально студенты не понимали, насколько сложившаяся ситуация серьезная, но уже сейчас относятся к этому спокойно.

«По поводу обязательной вакцинации пока нет информации», — добавил молодой человек.

Еще один обучающийся на физфаке МГУ заявил корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», что на его потоке на данный момент никто не болеет. Другая студентка заявила, что подобная ситуация на факультете происходила весной — в связи с выявлением одного случая заболевания корью был объявлен карантин. Срочные противоэпидемические меры вводились в вузе с 24 апреля по 7 мая. Также в октябре случай кори был зарегистрирован в Институте стран Азии и Африки МГУ.

«Обязательная вакцинация вряд ли будет, так как нас в прошлом году тоже закрыли на дистант, и обязательной вакцинации не было», — считает девушка.

По словам студента, проживающего в общежитии ДСЛ МГУ «вспышки» кори появляются уже не в первый раз. Ранее учащимся предлагали пройти вакцинацию, но никого не обязывали. Молодой человек считает, что «в этом главная проблема».

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