Не могли есть из-за волдырей, отслаивались ногти: трое детей заболели вирусом Коксаки в Подмосковье — что с ними сейчас

Вирус Коксаки распространяется по школам и детским садам Московской области. У всех инфекция протекает по-разному, но в 90% случаев в тяжелой форме и не без последующих осложнений. Жительница Нового городка Виктория Н. (имя изменено) рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как трое ее детей переболели Коксаки.

Женщина отметила, что в начале октября отвела полностью здоровую дочь в детский сад, а уже вечером у ребенка появилась высокая температура.

«Придя домой, у нас было 39,4. Возмутило, что воспитательница за 4 часа не поняла, что ребенок не просто капризничает, а что ей нехорошо. Жаловалась на то, что болят ножки, животик. Врач при осмотре заметила несколько прыщиков возле рта, горло тоже посмотрела, и сразу сказала, что это Коксаки», — пояснила Виктория интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Медик, по ее словам, выписала лекарства, в том числе антибиотики, но отметила, что принимать их стоить только в случае, если состояние ребенка не улучшится в течение нескольких дней.

«У меня трое детей, и все они заболели по очереди. Не скажу, что болели очень тяжело, потому что у знакомых дети вообще не могли ничего есть из-за волдырей во рту, просто плакали, потому что больно. Мы какие-то продукты все-таки ели, но температура поднималась до 39,6. Сбивалась она очень тяжело, всего на пару часов. Сыпь была на теле, но частично. В основном — возле рта, немного на стопах, но так, как показывают на картинках в интернете, не было», — добавила женщина.

Температура у детей держалась в течение 3-4 дней, после чего самочувствие стало улучшаться.

«Врач объяснила, что вирус очень живучий, очень заразный и его сложно, например, смыть с каких-то предметов или одежды. Нам сказали, что распространяться он будет быстро, пока не наступили морозы. Каких-то серьезных осложнений мы не заметили, но спустя месяц у детей начали отслаиваться ногти», — поделилась Виктория.

Несмотря на распространение вируса в детских садах, ни одно из учреждений не было закрыто на карантин, подчеркнула она.

«У меня есть знакомые из Москвы, которые вообще не знают об этом вирусе, но на самом деле эта проблема актуальна уже не первый год. Дети периодически болеют, подхватывают в садах на протяжении 5-6 лет. Удивительно, что только сейчас этому вирусу уделили такое внимание. Я думаю, уже давно пора предпринять какие-либо меры профилактики в учреждениях», — заключила Виктория.

Ранее главврач Осипов заявил, что массовой эпидемии вируса Коксаки в России не будет.