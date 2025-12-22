Forbes опросил экономистов о перспективах российской валюты

Прошлый год стал для российского рубля периодом относительной устойчивости, что опровергло многие пессимистичные прогнозы. Вместо ожидавшихся многими 100 руб. за доллар курс американской валюты в 2025 году колебался в районе 80 руб., а к декабрю и вовсе укрепился до уровня 77,5 руб. На этом фоне ведущие экономисты и финансовые аналитики, опрошенные изданием Forbes , представили свой взгляд на перспективы национальной валюты в 2026 году.

Специалисты сходятся во мнении, что динамика рубля будет по-прежнему определяться комплексом внешних и внутренних факторов. К числу ключевых внешних рисков эксперты относят возможное ослабление доллара США, которое может быть спровоцировано снижением ключевой ставки Федеральной резервной системы (ФРС) и особенностями торговой политики администрации президента Дональда Трампа.

Не менее значимое влияние окажут внутренние условия. В их числе аналитики называют конъюнктуру на рынке нефти, объемы валютной выручки, поступающей от экспортеров, состояние платежного баланса страны, монетарную политику Банка России, выраженную в уровне ключевой ставки, а также геополитическую обстановку.

Консенсус-прогноз, сформировавшийся среди опрошенных экспертов, указывает на высокую вероятность умеренного ослабления российской валюты в наступающем году. По их оценкам, средний курс доллара к рублю в 2026 году может установиться в диапазоне от 85 до 95 руб. Примечательно, что данный прогноз близок к параметру, заложенному в федеральный бюджет на следующий год, где расчетный курс составляет 92,5 руб. за доллар США.

В то время как сценарий резкой девальвации большинство аналитиков считает маловероятным, они не исключают возможности временного превышения психологически важной отметки в 100 руб. Такой скачок может произойти при одновременном негативном стечении ряда внешних и внутренних обстоятельств, оказывающих давление на финансовый рынок.

Ранее сообщалось, что курс рубля сократил снижение к юаню после понижения ключевой ставки ЦБ до 16%.