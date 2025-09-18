Франция горит: скинут ли протестующие Макрона с кресла президента — кто перепишет Конституцию?

Францию охватили демонстрации против мер экономии, граждане перекрывают дороги, блокируют общественные здания и производства, сообщают местные СМИ. Такие действия, считают эксперты, могут привести к значительным изменениям в Париже. Политолог Дмитрий Аграновский в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказал, какое будущее может ждать Францию.

Как уточняют СМИ, во Франции учащиеся старших классов и студенты приняли участие в массовых акциях протеста, перекрывая входы в учебные заведения. В Париже с раннего утра были заблокированы 13 лицеев и один из корпусов университета Париж I, при этом в ряде случаев вмешивалась полиция. Во время акций многие протестующие выкрикивали пропалестинские и анархистские лозунги. Подобные события произошли и в других городах страны — Лионе, Бордо, Марселе, Лилле, Алансоне, Шамбери и Сен-Брие. В общей сложности учащиеся заблокировали входы в 75 образовательных учреждений по всей Франции. По мнению политолога Аграновского, такие действия со стороны французов не удивительны.

«Во Франции сложное экономическое положение. Кризис разворачивается и пока нет оснований полагать, что он скоро кончится, наоборот, ситуация ухудшается. А французы народ очень активный, они протестуют, когда на их права наступают. У них такие политические традиции. Может быть, они чего-то добьются», — пояснил эксперт.

При этом протестная обстановка не снесет Макрона с президентского кресла, считает специалист.

«Это маловероятно, потому что редки случаи, когда законно избранный президент уходил в отставку до истечения срока своих полномочий. С другой стороны, рейтинг Макрона сейчас на небывалом низком уровне, 15%. Если протесты будут разворачиваться и дальше и не будут затихать, то могут пожертвовать, с точки зрения президента, второстепенными фигурами. Например, свежепринятым премьер-министром Себастьеном Лекорню», — выразил мнение политолог.

При этом эксперт подчеркнул, несмотря на глобальные митинги в стране, серьезные шаги по типу изменения Конституции маловероятны.

«Правительство Франции может частично в своих мерах по жесткой экономии сдать назад. Французы могут добиться экономических и политических сдвигов. Но к переходу к новой Республике я пока не вижу оснований. Это слишком фундаментальные подвижки. Однако в отличие от предыдущих лет этот кризис системный. И сложно сказать, как из него будут выходить. Если из него будут выходить неправильно, то тогда протесты могут принять более ожесточенный характер. И в таком случае уже многое возможно», — заключил Аграновский.

Ранее стало известно, что ООН под угрозой исчезновения.